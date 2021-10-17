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Обязательную вакцинацию от COVID-19 вводят в Сингапуре

Обязательную вакцинацию от COVID-19 вводят в Сингапуре

В Сингапуре вакцинация от коронавируса становится обязательной. Об этом передает «МИР24». Отмечается, что посещать торговые центры, туристические объекты, парки развлечений, кафе и рестораны могут только те, кто прошел полный курс вакцинации.

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