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Майкл Портер: «Не знаю, почему «Денвер» отпустил Колдуэлл-Поупа. С этого начался наш спад»

Майкл Портер считает, что решение « Денвера » отпустить Кентавиуса Колдуэлл-Поупа стало поворотным моментом для команды.

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