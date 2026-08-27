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Издатель «Сноба» Марина Геворкян — о консервативности городов, больших и малых

Издатель «Сноба» Марина Геворкян — о консервативности городов, больших и малых

В начале нулевых издательский дом «Афиша», где я имела удовольствие работать, выпускал серию путеводителей по городам: Москве, Петербургу, Нью-Йорку, Токио, Лондону, Парижу и многим другим, калибром поменьше.

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