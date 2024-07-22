В Петербурге задержали иностранца-педофила, домогавшегося семилетней девочки

В Санкт-Петербурге задержали иностранца по подозрению в педофилии, сообщает РЕН ТВ. Отец пострадавшей обратился в полицию и заявил, что педофил совершил в отношении его семилетней дочери насильственные действия сексуального характера.
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