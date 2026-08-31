Происшествия
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Происшествия

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Глава СК России затребовал доклад о ходе расследования уголовного дела по информации о ненадлежащем оказании медицинских услуг в Республике Дагестан

Глава СК России затребовал доклад о ходе расследования уголовного дела по информации о ненадлежащем оказании медицинских услуг в Республике Дагестан

В социальных медиа сообщается, что в одном из лечебных учреждений Сулейман-Стальского района во время операции скончался 25-летний пациент.

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