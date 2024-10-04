Команда Нижегородской области вошла в число лидеров по количеству баллов на Всероссийской онлайн-викторине Общества «Знание»

Во Всероссийской онлайн-викторине Общества «Знание» «Путь из варяг в греки: тысячелетняя история развития идей, людей и технологий» приняли участие 487 команд из 77 регионов России — всего около 4 тысяч человек.
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