БАЗА 211- ВОЕНН...
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БАЗА 211- ВОЕННАЯ ИСТОРИЯ

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Михаил Делягин: Единственно возможный мирный план — ударить по Западу в его самое уязвимое место

Михаил Делягин: Единственно возможный мирный план — ударить по Западу в его самое уязвимое место

С мифом об «интеллектуальной собственности» пора кончать Михаил Делягин На фото: заместитель председателя Комитета Госдумы РФ по экономической политике Михаил Делягин (Фото: Belkin Alexey / News.

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Новый комментарий от пользователя
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Атом Мартин

Запад враг или не враг , и если враг то где это как то отмечено,  если враг то что означают встречи политиков и торговля с западом , финансовые отношения с западом , а так же технологии в стране западные или чьи , по крайней мере цифровые? 🤔