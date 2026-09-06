Михаил Делягин: Единственно возможный мирный план — ударить по Западу в его самое уязвимое место

С мифом об «интеллектуальной собственности» пора кончать Михаил Делягин На фото: заместитель председателя Комитета Госдумы РФ по экономической политике Михаил Делягин (Фото: Belkin Alexey / News.
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и кто же это будет делать,милай? те,кто торгует с этим самым западом,держат там украденное у народа России? Кто?
Запад враг или не враг , и если враг то где это как то отмечено, если враг то что означают встречи политиков и торговля с западом , финансовые отношения с западом , а так же технологии в стране западные или чьи , по крайней мере цифровые? 🤔