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Мосгорсуд признал Ивлееву виновной в дискредитации российской армии

Мосгорсуд признал Ивлееву виновной в дискредитации российской армии

Ранее блогеру был назначен штраф в размере 50 тысяч рублей Фото: Bulkin Sergey/news.ru Московский городской суд поддержал вердикт Тверского суда Москвы, который ранее назначил Ивлеевой штраф в размере 50 тысяч рублей за ее действия, выразившиеся в дискредитации российской армии.

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