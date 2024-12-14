Мосгорсуд признал Ивлееву виновной в дискредитации российской армии

Ранее блогеру был назначен штраф в размере 50 тысяч рублей Фото: Bulkin Sergey/news.ru Московский городской суд поддержал вердикт Тверского суда Москвы, который ранее назначил Ивлеевой штраф в размере 50 тысяч рублей за ее действия, выразившиеся в дискредитации российской армии.