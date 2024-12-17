НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Курские новости

1 подписчик

Боевики ВСУ два раза пытались надругаться над девочкой из Суджи Курской области

Боевики ВСУ два раза пытались надругаться над девочкой из Суджи Курской области

В Курской области продолжают раскрывать свидетельства зверств боевиков ВСУ. Так, РИА Новости, ссылаясь на рассказ спасшейся от ВСУ жительницы Суджи Натальи Разуменко, сообщили о домогательствах украинских солдат к ее несовершеннолетней дочери.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх