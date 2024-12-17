В Курской области продолжают раскрывать свидетельства зверств боевиков ВСУ. Так, РИА Новости, ссылаясь на рассказ спасшейся от ВСУ жительницы Суджи Натальи Разуменко, сообщили о домогательствах украинских солдат к ее несовершеннолетней дочери.