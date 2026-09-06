Witkoff, Kushner hold talks with Zelensky in Kyiv

U.S. envoys Steve Witkoff and Jared Kushner arrived in Kyiv on Sunday to talk with Ukrainian President Zelensky about ending the war with Russia.
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