Спасатели вывели заблудившуюся девушку из леса

Вечером 9 мая в Петрозаводске на телефон 112 пришло сообщение – в лесу заблудилась девушка. Она отправилась на прогулку со стороны Вьюжного проезда в направлении трассы Фонтаны, но в лесном массиве потеряла ориентацию.