Спасатели вывели заблудившуюся девушку из леса

Вечером 9 мая в Петрозаводске на телефон 112 пришло сообщение – в лесу заблудилась девушка. Она отправилась на прогулку со стороны Вьюжного проезда в направлении трассы Фонтаны, но в лесном массиве потеряла ориентацию.
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