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Израильтянку приговорили к 2,5 годам за помощь «Хезболле»

Израильтянку приговорили к 2,5 годам за помощь «Хезболле»

27-летнюю женщину из израильского арабского города Тайбе осудили за фотографии, на которых изображены противоракетная система «Железный купол», военная база и госпиталь, которые она предоставила агенту «Хезболлы», 5 декабря сообщает газета Haaretz.

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