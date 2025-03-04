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«Трогать вообще нельзя»: бегство Зеленского означает еще полтора года СВО

«Трогать вообще нельзя»: бегство Зеленского означает еще полтора года СВО

В кои-то веки заголовки в западных СМИ будто перекочевали из российских каналов и пабликов. Речь идет о громком скандале, в который превратился визит Зеленского в Белый дом для уже согласованного подписания «редкоминерального» соглашения: после того, как взбешенный Трамп приказал вышвырнуть «неблагодарного» Зеленского с компанией со «священной территории», даже не покормив канапе, создалось впечатление, что нет таких кар, которые теперь не обрушатся на голову бывшего комедианта, и нет такой тараканьей щели, в которой он может укрыться от гнева бывших главных друзей, спонсоров и покровителей.

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