Людям приходится почти час ждать на паспортном контроле в аэропорту Кольцово

Людям приходится около часа ждать на паспортном контроле в аэропорту Кольцово. Причиной этого стало почти одновременное прибытие нескольких самолетов из Антальи, что привело к образованию огромной очереди.
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