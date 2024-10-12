Лазарева задолжала в РФ более 42 тысяч рублей из-за неуплаты штрафа

У объявленной в международный розыск телеведущей Татьяны Лазаревой* в РФ образовалась задолженность на сумму более 42 тысяч рублей из-за неуплаты штрафа, сообщает РИА Новости со ссылкой на некие документы.
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