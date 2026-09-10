Визит Уиткоффа и Кушнера в Москву стал шагом к мирным переговорам по Украине

По словам помощника российского президента Юрия Ушакова, Путин акцентировал внимание на важности устранения всех причин конфликта, что служит основой для заключения мирного соглашения.
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