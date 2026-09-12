Отель в Нью-Дели подготовил для Путина шоколадных матрешек

Елена Протопопова/ТАСС Отель ITC Maurya в Нью-Дели, ставший временной резиденцией президента РФ Владимира Путина на время проведения саммита БРИКС, подготовил для российских гостей особые шоколадные угощения.
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