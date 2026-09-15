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Царьград

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Камил Гаджиев: Артем Дзюба может сразиться с рэпером GOODY

Камил Гаджиев: Артем Дзюба может сразиться с рэпером GOODY

Артем Дзюба, лучший бомбардир РПЛ, может выйти на ринг против рэпера GOODY. Переговоры на паузе из-за неопределенности футбольного будущего Дзюбы.

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