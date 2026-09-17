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Мировое обозрение

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Немецкие перевозчики выставили требование Мерцу из-за дизеля за 2,4 евро

Немецкие перевозчики выставили требование Мерцу из-за дизеля за 2,4 евро

Немецкие грузоперевозчики перешли от кулуарных жалоб к прямому политическому давлению. Федеральный союз по грузовым автомобильным перевозкам, логистике и утилизации отходов (BGL) направил канцлеру Фридриху Мерцу открытое письмо, в котором зафиксировал критическую ситуацию в отрасли.

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