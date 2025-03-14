В Калуге юбилейные медали вручены жителям блокадного Ленинграда

Глава городского самоуправления Калуги Юрий Моисеев и председатель городского совета ветеранов Евгений Янкелевич вручили медали 80 лет Победы в Великой Отечественной войне калужанам, пережившим ужасы блокады Ленинграда.
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