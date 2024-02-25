Шестой школьный день. День мужества.

В рамках шестого школьного дня 17 февраля 2024 в государственном учреждении образования ´Туголицкая средняя школа Бобруйского района´ прошло мероприятие, посвященное Дню вывода советских войск из Афганистана.
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