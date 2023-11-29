Скриптонит, Стереополина, Zero People и Lascala выдали неформальное изобилие

От рэпа до синти-попа: яркие релизы осени Скриптонит в содружестве с Эндшпилем и Стереополина своими синглами неожиданно поднимают настроение, Zero People пугает правдой, Lascala в формате альбома превращают женские страдания в программные заявления.
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