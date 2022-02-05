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Заслуженный спасатель России Сергей Щетинин перечислил правила первой помощи при падении на катке

Заслуженный спасатель России Сергей Щетинин перечислил правила первой помощи при падении на катке

Заслуженный спасатель России, член Общественной палаты Московской области Сергей Щетинин назвал правила оказания первой помощи при падении на катке.

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