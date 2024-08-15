Правда ли, что обязали носить школьную форму? О новых уроках и требованиях в школах

Заместитель председателя правительства Алтайского края Юрий Абдуллаев рассказал, какие новшества ждут школьников и родителей с 1 сентября С 1 сентября российских школьников и учителей ждет целый ряд новшеств.
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