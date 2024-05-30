Российские садоводы обратились к правительству за помощью из-за заморозков

Санкт-Петербург, 29 мая /Синьхуа/ -- Национальный союз производителей плодов и овощей России направил в Министерство сельского хозяйства РФ письмо с предложением оказать дополнительную поддержку садоводческим хозяйствам, пострадавшим из-за майских заморозков, сообщило в среду отраслевое издание "Агроэксперт".
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)