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Китай

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Российские садоводы обратились к правительству за помощью из-за заморозков

Санкт-Петербург, 29 мая /Синьхуа/ -- Национальный союз производителей плодов и овощей России направил в Министерство сельского хозяйства РФ письмо с предложением оказать дополнительную поддержку садоводческим хозяйствам, пострадавшим из-за майских заморозков, сообщило в среду отраслевое издание "Агроэксперт".

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