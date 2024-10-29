Депутат Чаплин: апартаменты выгоднее квартиры для сдачи в аренду

Дмитрий Гурин

Я бы посоветовал Чаплину внимательно почитать ВСЮ документацию на квартиры и может быть тогда он поймет чего они на...ли с так называемыми "апартаментами".... они и стоят так дешево просто потому что без мзды официально их оформить в ЕГРН не реально. Бакланить в думе не мешки разгружать....