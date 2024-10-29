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Депутат Чаплин: апартаменты выгоднее квартиры для сдачи в аренду

Депутат Чаплин: апартаменты выгоднее квартиры для сдачи в аренду

Апартаменты лучше квартиры подходят для сдачи в аренду, считает депутат Госдумы Никита Чаплин. Своим мнением он поделился с News.

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Комментарии
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Дмитрий Гурин
Я бы посоветовал Чаплину внимательно почитать ВСЮ документацию на квартиры и может быть тогда он поймет чего они на...ли с так называемыми &quot;апартаментами&quot;.... они и стоят так дешево просто потому что без мзды официально их оформить в ЕГРН не реально. Бакланить в думе не мешки разгружать....
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