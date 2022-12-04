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История мигрантов из Венесуэлы, которым очень не повезло

История мигрантов из Венесуэлы, которым очень не повезло

﻿﻿Венесуэла сейчас считается одной из самых неблагополучных стран мира. Из-за игр в большую политику, санкций и влияния со стороны соседних государств некогда процветающая страна за несколько лет скатилась в оплот преступности, беззакония и нищеты.

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