Объем трансграничных переводов втрое превысит досанкционный уровень в 2024 году

По оценкам экспертов, в 2024 году объем трансграничных переводов клиентов крупнейшего российского банка превысит 200 млрд рублей, что почти в 5 раз больше показателя 2022 года и втрое – досанкционного 2021 года.
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