В Болгарии бьют тревогу

В Болгарии провели конференцию по поводу планов США открыть «координационный центр» НАТО в Варне 30 июня в Клубе «Журналист» Союза Болгарских Журналистов (СБЖ) состоялась пресс-конференция Болгарского национального совета мира под председательством профессора Нако Стефанова на тему: «Каковы риски для Болгарии в строительстве военно-морского координационного центра НАТО в Варне?» В пресс-конференции приняли участие: — Профессор Нако Стефанов— Председатель Болгарского Национального Совета Мира— Полковник Чавдар Борачев — офицер военной разведки Болгарии-доц.