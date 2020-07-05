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В Болгарии бьют тревогу

В Болгарии бьют тревогу

В Болгарии провели конференцию по поводу планов США открыть «координационный центр» НАТО в Варне 30 июня в Клубе «Журналист» Союза Болгарских Журналистов (СБЖ) состоялась пресс-конференция Болгарского национального совета мира под председательством профессора Нако Стефанова на тему: «Каковы риски для Болгарии в строительстве военно-морского координационного центра НАТО в Варне?» В пресс-конференции приняли участие: — Профессор Нако Стефанов— Председатель Болгарского Национального Совета Мира— Полковник Чавдар Борачев — офицер военной разведки Болгарии-доц.

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