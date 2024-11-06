Бойцы группировки войск «Запад» из ТОС-2 «Тосочка» уничтожили позиции ВСУ

Бойцы войск радиационной, химической и биологической защиты РФ (РХБЗ) группировки войск «Запад» при помощи тяжелой огнеметной системы ТОС-2 «Тосочка» смогли уничтожить укрытия, живую силу и опорные пункты боевиков Вооруженных сил Украины (ВСУ) в зоне проведения специальной военной операции (СВО) в ночное время.