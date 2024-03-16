Вероника Степанова одержала победу на Чемпионате России в «Малиновке»

Соревнования по лыжным гонкам проходят в Устьянском округе. У девушек на старт вышли 74 участницы, 8 из них представили ПоморьеПо итогам отборочных гонок в решающий забег пробились Мария Истомина и Вероника Степанова, сообщает министерство спорта региона.