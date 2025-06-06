"Всё намного серьёзнее, страшнее": Михалков о бесовщине, с которой столкнулась Россия

ТП

Татьяна Пархимчик

Я целиком и полностью согласна с Сергеем Михалковым!!! Помоги нам, Господи, подняться и выстоять! Победить эту мировую нечисть! С НАМИ БОГ! И НИКТО ЖЕ НА ВЫ!!!