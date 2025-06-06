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Царьград

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"Всё намного серьёзнее, страшнее": Михалков о бесовщине, с которой столкнулась Россия

"Всё намного серьёзнее, страшнее": Михалков о бесовщине, с которой столкнулась Россия

"Всё намного серьёзнее, страшнее": Никита Михалков откровенно рассказал о бесовщине, с которой столкнулась Россия.

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Комментарии
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ТП
Татьяна Пархимчик
Я целиком и полностью согласна с Сергеем Михалковым!!! Помоги нам, Господи, подняться и выстоять! Победить эту мировую нечисть! С НАМИ БОГ! И НИКТО ЖЕ НА ВЫ!!!
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