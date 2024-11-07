Маск начал участвовать в формировании нового кабинета Трампа

Американский миллиардер Илон Маск и политик Роберт Кеннеди-младший встретились с чиновниками, отвечающими за переход нынешней администрации к следующей на фоне подготовки к формированию нового кабинета победившего на президентских выборах США Дональда Трампа.
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