Наш потерянный мир
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Наш потерянный мир

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Автоэксперт назвал лучшее время года для обучения вождению

Автоэксперт назвал лучшее время года для обучения вождению

Не стоит бояться начинать обучение в автошколе и сдавать экзамены на права в зимний период, так как начинающий автомобилист сразу привыкает к экстремальным условиям - льду, снегу, заносам и прочим зимним особенностям вождения.

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