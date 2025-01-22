Руководитель «Альпин»: «Не верю, что хоть одна команда собирается жертвовать сезоном-2025 ради подготовки к новому регламенту»

Руководитель «Альпин» отметил, что его команда старается сбалансированно распределять ресурсы, чтобы с одной стороны достаточно хорошо провести нынешний чемпионат, а с другой быть уверенной в том, что хорошо подготовится к смене технического регламента в 2026 году.