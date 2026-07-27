Соединенные Штаты Америки: по крайней мере один подозреваемый был взят под стражу после инцидента со стрельбой во время кулинарного фестиваля Bite of Seattle в Сиэтлском центре в Вашингтоне около 18:00 по местному времени (01:00 по Гринвичу, 27 июля); по меньшей мере три человека были убиты и еще несколько получили ранения.