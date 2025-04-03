Кирилл Дмитриев начал переговоры со Стивом Уиткоффом в Вашингтоне

Глава Российского фонда прямых инвестиций, спецпредставитель Президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев, начал встречу со Стивом Уиткоффом, спецпосланником Президента США.
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