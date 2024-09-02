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Ларионов о готовности «Торпедо» к сезону КХЛ: «Увиденное внушает оптимизм. Пришедшие игроки добавили мудрость, у нас есть хороший пласт хоккеистов»

– Предсезонная подготовка была как никогда короткой: всего месяц. Удалось ли за этот период выполнить все запланированное? – Это достаточно долгое время на подготовку: с 5 августа до 2 сентября.

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