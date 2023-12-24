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ЦБ РФ не ждет колебаний рубля после завершения указа о валюте экспортеров

ЦБ РФ не ждет колебаний рубля после завершения указа о валюте экспортеров

Глава Центробанка РФ Эльвира Набиуллина заявила, что регулятор не ожидает резких изменений на валютном рынке после завершения действия указа об обязательной продаже валютной выручки экспортерами, сообщает РБК.

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