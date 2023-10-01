Партия экс-премьера Словакии Фицо официально победила на парламентских выборах

Партия Smer бывшего премьера Словакии Роберта Фицо официально победила на парламентских выборах. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на главу Государственной комиссии по выборам и контролю за финансированием политических партий Ладислава Ороза.
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