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Самый смешной гол сезона уже забит. Даже сразу два! В первом матче «Родины» дома в РПЛ насмешили всех

Самый смешной гол сезона уже забит. Даже сразу два! В первом матче «Родины» дома в РПЛ насмешили всех

1:1 по автоголам, но 2:4 на табло.Новичок РПЛ «Родина» провела первый матч дома и проиграла «Ростову» со счетом 2:4.

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