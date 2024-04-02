Вчера 1K прочитали В мае этого года, после инаугурации вновь избранного президента России Владимира Путина, в нашей стране будет сформировано новое правительство.
Путин разрывает договор с олигархами
Комментарии
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Вячеслав Денисов
Да, ладно!.. Кому это в голову придёт, лишать себя дармовых денег...
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9 час.
Дмитрий Бакланов
Горбачеву же пришла в голову мысль лишить себя пожизненного генсекства, за жалкие, единовременно выплаченные, несколько миллионов...
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5 час.
АС
Александр Сысоев
Дай Бог реализовать намеченное. Без этого уверенного и устойчивого развития промышленности не будет.
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38 мин.
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