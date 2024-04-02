Путин разрывает договор с олигархами

Вячеслав Денисов Да, ладно!.. Кому это в голову придёт, лишать себя дармовых денег...

Дмитрий Бакланов Горбачеву же пришла в голову мысль лишить себя пожизненного генсекства, за жалкие, единовременно выплаченные, несколько миллионов...