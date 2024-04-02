Добрый Мир
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Добрый Мир

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Путин разрывает договор с олигархами

Путин разрывает договор с олигархами

Вчера 1K прочитали В мае этого года, после инаугурации вновь избранного президента России Владимира Путина, в нашей стране будет сформировано новое правительство.

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Комментарии
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Вячеслав Денисов
Да, ладно!..  Кому это в голову придёт, лишать себя дармовых денег...
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