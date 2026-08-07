Минцифры РФ не планирует ограничивать доступ детей в соцсети

Минцифры РФ не планирует вводить ограничения на доступ детей в социальные сети. Так 7 августа в ведомстве отреагировали на сообщение Forbes о том, что несовершеннолетним в России могут запретить мессенджеры и соцсети.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии