В Саратовской области на базе военно-патриотического парка «Патриот» военнослужащие дальней авиации торжественно открыли стелу

В качестве почётных гостей и участников были приглашены ветераны Великой Отечественной войны, юнармейцы, представители администрации Энгельсского муниципального района и военнослужащие Энгельсского соединения дальней авиации.
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