Порезали ветерана, "взорвали" завод и напали на девочку. Выходки приезжих, о которых молчат в сводках

виктор климахин оно не могу понять продажных сук готовых не то что отца с матерью и братом с сестрой продать но и детей своих черножопым шакалам Посмотрите что творят в европе черножопые шакалы беженцы арабы негры тем самым дали понять остальным черножопым басмачам вести войну против других религий народностей особенно против белого человека Вот и наглеют и качают права в свою пользу за свои преступления и это только начало от черножопых шакалов УБИВАТЬ ЧЕРНОЖОПЫХ ШАКАЛОВ ИШАКОВ БАСМАЧЕЙ это угроза всем

Юрий Горемыкин Отправка на родину вообще всех, ну или большинства мигрантов - верное и назревшее решение! Уверен что творимые повсеместно преступления, хулиганства, выдвижение каких либо коллективных требований, претензий мигрантами это не что иное как выполнение подготовленных и проплаченных, инспирированных Западом провокаций с целью дестабилизации обстановки внутри России......наши заклятые "партнеры" используют все способы и приемы для расшатывания нашей страны изнутри....вот и широко привлекают для выполнения своих подлых замыслов легко и дешево вербующихся мигрантов...тревожно что у нас в ответ не редко доминирует принцип толерантности, терпимости...боясь недовольства высокого руководства какими либо жалобами либо неудобными событиями происходящими на вверенных территориях руководители на местах идут на поводу и выполняют мигрантские провокационные требования придуманные кстати не мигрантами а подсунутые им из-за рубежа - например отдельное халяльное питание детей мигрантов в школах или запрет на празднование нового года.....очень опасные действия ...мины замедленного действия...срочно нужны условия чтобы мигранты покидали Россию....А национальные диаспоры должны быть запрещены!