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  • Михаил Пантюхин
    Все эти статьи говорят об одном - НАША правоохранительная система в лице полиции так зажата в тисках лобби мигрантов ...Порезали ветерана...
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Порезали ветерана, "взорвали" завод и напали на девочку. Выходки приезжих, о которых молчат в сводках

Порезали ветерана, "взорвали" завод и напали на девочку. Выходки приезжих, о которых молчат в сводках

НАГЛАЯ ПРАВДА В нашем обществе по-прежнему дискутируется вопрос о значении труда мигрантов в экономике Российской Федерации.

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Комментарии
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виктор климахин
оно  не  могу  понять   продажных   сук    готовых    не  то  что  отца  с  матерью   и  братом   с  сестрой    продать   но  и  детей  своих   черножопым     шакалам    Посмотрите  что  творят    в  европе   черножопые    шакалы  беженцы   арабы   негры     тем  самым   дали    понять    остальным    черножопым   басмачам    вести  войну  против  других  религий    народностей    особенно   против  белого    человека   Вот   и  наглеют   и  качают  права     в  свою   пользу   за  свои   преступления     и  это    только  начало    от   черножопых   шакалов    УБИВАТЬ   ЧЕРНОЖОПЫХ   ШАКАЛОВ  ИШАКОВ    БАСМАЧЕЙ     это  угроза  всем
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4 час.
Юрий Горемыкин
Отправка на родину вообще всех, ну или большинства мигрантов - верное и назревшее решение! Уверен что творимые повсеместно преступления, хулиганства, выдвижение каких либо коллективных требований, претензий мигрантами это не что иное как выполнение подготовленных и проплаченных, инспирированных Западом провокаций с целью дестабилизации обстановки внутри России......наши заклятые &quot;партнеры&quot; используют все способы и приемы для расшатывания нашей страны изнутри....вот и широко привлекают для выполнения своих подлых замыслов легко и дешево вербующихся мигрантов...тревожно что у нас в ответ не редко доминирует принцип толерантности, терпимости...боясь недовольства высокого руководства какими либо жалобами либо неудобными событиями происходящими на вверенных территориях руководители на местах идут на поводу и выполняют мигрантские провокационные требования придуманные кстати не мигрантами а подсунутые им из-за рубежа - например отдельное халяльное питание детей мигрантов в школах или запрет на празднование нового года.....очень опасные действия ...мины замедленного действия...срочно нужны условия чтобы мигранты покидали Россию....А национальные диаспоры должны быть запрещены!
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1 час.
МП
Михаил Пантюхин
Все эти статьи говорят об одном - НАША правоохранительная система в лице полиции так зажата в тисках лобби мигрантов со стороны чиновников и рабовладельцев , которые не без успеха финансирует этих чиновников, сомнений нет!!!! Но зачем НАМ КОРЕННЫМ ГРАЖДАНАМ РОССИИ ВСЕ ЭТО ВЫНОСИТЬ ПРЕСТУПЛЕНИЯ , ХАМСТВО, ЗАРАЗЫ СЮДА ПРИВЕЗОИ ВОРОХ!!!! ПРЕЗИДЕНТ СКАЗАЛ, ЧТО ПРЕОРИТЕТ НУЖНО ДАВАТЬ МЕСТНЫМ И ЧТО, эти рабовладельцы выполнили???? Да им похеру,  у них нет Президента РФ, они поклонялись и будут поклоняться только одному &quot;богу&quot; - счёту за бугром!!!! Тем более у них самый &quot;проверенный патриотизм&quot; - от двух до 10 гражданств!!!!! Предатели России!!!!!
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1 мин.

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