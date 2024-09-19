Хабенский опроверг сообщения о своей госпитализации

Константин Хабенский опроверг слухи о своей госпитализации, сообщает SHOT.Актёр заверил, что с ним всё в порядке, а информация о диагнозе «гипертония с преимущественным поражением сердца» является вымыслом журналистов.
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