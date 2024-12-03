Зеленый Сочи: масштабная программа озеленения набирает обороты

За текущий год в городе высажено 839 деревьев, 3290 кустарников и 498 пальм. В сравнении с 2023 годом, когда было высажено 576 деревьев, 7183 кустарника и 83 пальмы, наблюдается значительное увеличение количества высаженных деревьев и пальм.
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