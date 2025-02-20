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Царьград

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"Прошлый год стал переломным": Русский генерал рассказал о прогрессе в освобождении новых регионов

"Прошлый год стал переломным": Русский генерал рассказал о прогрессе в освобождении новых регионов

Начальник Главного оперативного управления Генштаба - первый заместитель начальника Генштаба ВС РФ генерал-полковник Сергей Рудской рассказал, сколько территорий новых регионов уже освобождено от украинских оккупантов.

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