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В России резко вырос спрос на банковские ячейки

В России резко вырос спрос на банковские ячейки

Российские банки начали фиксировать резкий спрос на аренду банковских ячеек. Об этом сообщает РБК. По данным экспертов, с начала проведения российской военной операции в Донбассе, клиенты банков начали активно интересоваться арендой сейфовых ячеек.

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