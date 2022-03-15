В России резко вырос спрос на банковские ячейки

Российские банки начали фиксировать резкий спрос на аренду банковских ячеек. Об этом сообщает РБК. По данным экспертов, с начала проведения российской военной операции в Донбассе, клиенты банков начали активно интересоваться арендой сейфовых ячеек.
Российские банки начали фиксировать резкий спрос на аренду банковских ячеек. Об этом сообщает РБК. По данным экспертов, с начала проведения российской военной операции в Донбассе, клиенты банков начали активно интересоваться арендой сейфовых ячеек.
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