Суд арестовал экс-замглавы офиса Зеленского Ирину Мудрую по делу «Форрест Гамп»

Высший антикоррупционный суд Украины избрал меру пресечения бывшей заместительнице руководителя Офиса президента Ирине Мудрой, отправив её под стражу на 60 суток с возможностью внесения залога в размере 20 миллионов гривен (около 448 тысяч долларов).
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