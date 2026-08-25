Суд арестовал экс-замглавы офиса Зеленского Ирину Мудрую по делу «Форрест Гамп»

Высший антикоррупционный суд Украины избрал меру пресечения бывшей заместительнице руководителя Офиса президента Ирине Мудрой, отправив её под стражу на 60 суток с возможностью внесения залога в размере 20 миллионов гривен (около 448 тысяч долларов).